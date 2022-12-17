Simge'den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te "Miş Miş" şarkısı ile yapan Simge Sağın, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, sahne kostümleriyle de bolca magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise korkutan bir haberle gündeme geldi.

Sağın, konserine 15 dakika kala fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın hasta yatağından çektiği bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bu akşam sahneye çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim ve gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilirler; ne olursa olsun, sahneye mutlaka ama mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere hepinizden özür diliyorum"



Şarkıcı, hasta yatağından çektiği görüntülere "Anlayışınız için teşekkür ediyorum" notunu ekledi.



