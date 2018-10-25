Simge'den Mustafa Sandal açıklaması

Simge, yeni şarkısı “Öpücem”in müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmesini partiyle kutladı.

Verde Karaköy’de düzenlenen “öpücük” konseptli partiye müzik dünyasından birçok ünlü katıldı. Parti başlamadan önce soruları yanıtlayan şarkıcı, adının Mustafa Sandal’la aşk dedikodularına karışması hakkında şunları söyledi:

“Mustafa ile aşk yaşıyor olsam şu an yanımda, kolumda olurdu. Kendisiyle daha geçen gün tanıştık, bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum.”

Geçtiğimiz yaz iki çocuğunun annesi Emina Jahociv'le 10 yıldır süren evliliğini bitiren Mustafa Sandal'ın şarkıcı Simge ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sandal ile Simge'nin Göcek'ten eş zamanlı paylaştığı fotoğraflar tatile beraber çıktıkları iddialarını güçlendirmişti.



