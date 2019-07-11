Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, ünlü kuaför Mert Akman ‘a saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge’nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue’a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı.

Seçkin Süngüç ‘ün objektifine verdiği pozu sosyal medyasında paylaşan Simge yüzlerce aldığı mesajla günün en konuşulanlarından oldu.

