MAGAZİN

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen ve son günlerde yeni şarkısı “Ne Zamandır” ile kendinden sıkça söz ettiren Simge yeni imajı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Bayramda çıkaracağı yeni şarkısı için radikal bir değişikliğe giden Simge, ünlü kuaför Mert Akman ‘a saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile ilk kez geçtiğimiz gün sevenlerinin karşısına çıkan Simge’nin yeni saçları çok beğenildi. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue’a benzetilen Simge, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı.

Seçkin Süngüç ‘ün objektifine verdiği pozu sosyal medyasında paylaşan Simge yüzlerce aldığı mesajla günün en konuşulanlarından oldu.

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