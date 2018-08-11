Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

"ÇABUK BİTECEK KONUYU GEREKSİZCE UZATIYORUM"

Simge, "Trip atacağın zaman karşındaki kişiye bunu klişe cümlelerle veya klişe hareketlerle mi dile getirirsin, yoksa orijinal tavırların var mıdır?" sorusuna, "Klişe bir şekilde trip atmaya devam etmiyorum. Genelde suratımı asıp bir susma haline bürünüyorum. Ve sonra karşı taraf deliriyor 'Ne oldu, ne oldu?' diye soruyor. En sonunda ben de patlıyorum. Yani çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum" cevabını verdi.

"ÇOK İYİ SAÇ KESTİĞİMİ SÖYLÜYORLAR"

Ünlü şarkıcı, “Kimsenin bilmediği ... gizli yeteneğim var" cümlesini, "Saç kesiyorum. İşinde çok iyi kuaför arkadaşlarım var ve çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar" şeklinde tamamladı.

"ŞİMDİYE KADAR İLGİNÇ BİR HEDİYE ALMAMIŞIM"

Simge, "Bu zamana kadar aldığın en garip hediye nedir?" sorusunu geçmişteki bir anısını anlatarak cevapladı: Şöyle bir doğum günü hikâyemi hatırlıyorum. Eskişehir’de konsere gidiyordum ve aynı gün doğum günümdü. Konsere girene kadar neredeyse hediye paketi açtım. Birbirinden bağımsız büyüklü küçüklü değişik değişik şeyler hediye almıştım. Ama ilginç bir şey aklıma gelmiyor, demek ki şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım.