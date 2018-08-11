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Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 00:46 | Son Güncelleme

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, YouTube’da yayınlanan Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye, son albümü 'Ben Bazen' albümüyle dikkati çeken şarkıcı Simge konuk oldu.

Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

"ÇABUK BİTECEK KONUYU GEREKSİZCE UZATIYORUM"
Simge, "Trip atacağın zaman karşındaki kişiye bunu klişe cümlelerle veya klişe hareketlerle mi dile getirirsin, yoksa orijinal tavırların var mıdır?" sorusuna, "Klişe bir şekilde trip atmaya devam etmiyorum. Genelde suratımı asıp bir susma haline bürünüyorum. Ve sonra karşı taraf deliriyor 'Ne oldu, ne oldu?' diye soruyor. En sonunda ben de patlıyorum. Yani çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum" cevabını verdi.

"ÇOK İYİ SAÇ KESTİĞİMİ SÖYLÜYORLAR"
Ünlü şarkıcı, “Kimsenin bilmediği ... gizli yeteneğim var" cümlesini, "Saç kesiyorum. İşinde çok iyi kuaför arkadaşlarım var ve çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar" şeklinde tamamladı.

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"ŞİMDİYE KADAR İLGİNÇ BİR HEDİYE ALMAMIŞIM"
Simge, "Bu zamana kadar aldığın en garip hediye nedir?" sorusunu geçmişteki bir anısını anlatarak cevapladı: Şöyle bir doğum günü hikâyemi hatırlıyorum. Eskişehir’de konsere gidiyordum ve aynı gün doğum günümdü. Konsere girene kadar neredeyse hediye paketi açtım. Birbirinden bağımsız büyüklü küçüklü değişik değişik şeyler hediye almıştım. Ama ilginç bir şey aklıma gelmiyor, demek ki şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım.

"KALABALIK OLAN YERLERİ ÇOK TERCİH ETMİYORUM"
"Kendinizi en çok nerede mutlu hissedersiniz?" sorusu üzerine Simge, "Doğada, kampta, Göcek’te ya da bir ormanın içinde mutlu olurum. Kalabalık olan yerleri çok tercih etmiyorum. Denizde, deniz kenarında, denizin üstünde, temiz havada hep oralarda mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVİYORUM, EVLADIM GİBİ"
Güzel şarkıcı, kedisi Cino'ya olan düşkünlüğünü ve ona karşı sevgisini şu sözlerle anlattı:
"Cino'yu çok seviyorum, evladım gibi. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Onların melek olduğunu ve bize çok iyi geldiklerini düşünüyorum. Cino'nun bana ne kadar iyi geldiğinden haberi yoktur muhtemelen ama ben ona her gece teşekkür ediyorum."

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