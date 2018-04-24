MAGAZİN

Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Emre Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu'nun kocasının soyadını da kullanması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı

Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu

NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.

SOYADI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

2017 yılı mayıs ayında ilişkisini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Simge Fıstıkoğlu'nun Instagram hesabında kocasının soyadını da kullanması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu.

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Evlendikten sonra kocasının soyadını da kullanacağı öğrenilen güzel spikerin Instagram adında "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" yazıyor.

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simge fıstıkoğlu simge Tavukçuoğlu

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