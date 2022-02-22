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Simge Sağın'dan sütyenli selfie!

22.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Sağın son selfie pozuyla hayranlarını mest etti. İddialı sahne kostümleriyle öne çıkan şarkıcı Simge Sağın dantelli sütyeniyle poz verdi. Simge'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Simge Sağın'dan sütyenli selfie!

Simge Sağın sosyal medya paylaşımıyla öne çıktı. Son dönemde iddialı kostümleriyle konuşulan şarkıcı yine hayranlarını mest etti. Her fırsatta fiziğine dikkat ettiğini söyleyen Simge bu sefer de dantelli sütyeniyle selfie çekip paylaştı.

Simge Sağın'ın bu iddialı paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Simge daha önce "Kaliteli uyku, egzersiz ve yoga önceliklerim. Yıllardır hiç ekmek yemiyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Meyve ve sebze tüketiyorum. Tatlı krizine asla girmem" diyerek sırrını vermişti.


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Simge Sağın
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