Simge Sağın'dan sütyenli selfie!

Simge Sağın sosyal medya paylaşımıyla öne çıktı. Son dönemde iddialı kostümleriyle konuşulan şarkıcı yine hayranlarını mest etti. Her fırsatta fiziğine dikkat ettiğini söyleyen Simge bu sefer de dantelli sütyeniyle selfie çekip paylaştı.

Simge Sağın'ın bu iddialı paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

Simge daha önce "Kaliteli uyku, egzersiz ve yoga önceliklerim. Yıllardır hiç ekmek yemiyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Meyve ve sebze tüketiyorum. Tatlı krizine asla girmem" diyerek sırrını vermişti.



