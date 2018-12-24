Simge Sağın fıstık yeşili elbisesiyle büyüledi!

Sevilen şarkılarından ''Yankı'' ile başladığı performansında sahnede adım atmadık yer bırakmayan Simge Sağın, bir ara Anadolu halk ezgilerine de geçiş yaparak Jolly Joker Kartal'ı halaya kaldırdı.

Repertuvarı ve performansı ile pazar gecesine damga vuran başarılı şarkıcı, sahne için seçtiği kıyafetin azizliğine uğrayıp basın mensuplarına frikik vermemek içinse yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık iki saatlik konserini kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerin yoğun isteği üzerine kırk beş dakika daha uzatan Simge Sağın, geceyi ''Öpücem'' şarkısı ile noktalarken, ''Çok yakında yepyeni sürprizlerle yeniden Jolly Joker çatısı altında buluşacağız. Şimdilik ser verip sır veremiyorum. 2019 yılında huzur, sağlık ve mutluluğun yanına bol bol müzik ve sanat eklemeyi de unutmayın. Sevgiyle kalın.'' sözleri ile hayranlarına mutlu yıllar diledi.





