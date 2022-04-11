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Simon Cowell köpek barınaklarına 20 milyon sterlin bırakacak

11.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada farklı versiyonları yayınlanan yetenek yarışmalarının yaratıcısı yapımcı Simon Cowell, servetinden köpeklere 20 milyon sterlin ayırdığı ortaya çıktı.

Simon Cowell köpek barınaklarına 20 milyon sterlin bırakacak

"Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell'in, köpeklere de miras bıraktı. 62 yaşındaki televizyoncunun, köpekler için vasiyetinde yer vermeyi düşündüğü miktar ise 20 milyon sterlin olduğu ileri sürüldü.

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İngiliz basınına göre; Cowell, servetinin hatırı sayılır bir bölümünü dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren köpek barınaklarına bırakacak. Bunlar arasında; Londra'daki Battersea "Köpek Evi", "The Dogs Trust" ve tatillerini geçirdiği Barbados'ta bulunan "K9" adlı kuruluşlar da yer alıyor.
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The Sun gazetesine göre; Simon Cowell, vasiyetinin yaşarken önemsediği her şeyi kapsadığını belirtti. Ünlü televizyoncu, son döneme kadar ölümü hiç düşünmediği için vasiyet konusuna hiç girmediğini anlattı. Fakat ona hayatın bu gerçeğini düşündüren olay bir süre önce geçirdiği bir elektrikli bisiklet kazası oldu. O kazada ciddi şekilde yaralanan Cowell, altı saat süren bir operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl toplam servetinin 600 milyon doların üzerinde olduğu açıklanan Simon Cowell, köpeklere de mirasından pay verme kararının ardından büyük bir huzur duyduğunu da gizlemedi.


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