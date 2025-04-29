Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gündemde! Bu kez de karanlığa gömülen ülke üzerinden bildiler...

Popüler kültürün ikonik yapımlarından The Simpsons, geleceğe dair “kehanetleriyle” sık sık gündeme geliyor. ABD yapımı çizgi dizinin yıllar önce yayımlanan bazı bölümlerinde, gerçek hayatta yaşanan olaylara benzer sahnelerin yer alması, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Son olarak Avrupa’da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından dizi, “geleceği bilen dizi” olarak yeniden tartışma konusu oldu.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Andorra ve Fransa’nın bazı bölgelerinde milyonlarca kişiyi etkiledi. Kesinti, metro ve tren seferlerinin durmasına, telefon ve internet erişiminde aksamalara neden oldu. Ülke genelinde kısa süreli panik yaşanırken, İspanya’da acil durum ilan edildi ve güvenlik güçleri harekete geçti.

1998'DEN GÖNDERME

Yaşananların ardından The Simpsons’ın 1998 yılında yayımlanan “Springfield’ın Son Günü” adlı bölümü yeniden gündeme geldi. Bölümde tüm kasabanın elektriksiz kaldığı, cep telefonlarının ve arabaların çalışmadığı bölüm yayınlandı.

Dizinin 2023’te yayımlanan bir başka bölümde geçen bir replikte yine dikkat çekti. Dizinin karakterlerinden Mr. Burns, 28 Şubat 2025’ten sonra artık enerji kalmayacağını söylüyordu. Söz konusu sahne, Şubat ayında sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

PEK ÇOK OLAYI BİLDİ

The Simpsons daha önce de Donald Trump’ın başkan seçilmesi (2000), akıllı saatlerin kullanıma girmesi (1995) ve küresel bir pandemi (1993) gibi olayları “önceden göstermesiyle” dikkat çekmişti. Bu nedenle dizinin yalnızca bir eğlence yapımı olmaktansa, zaman zaman “öngörü gücüne” sahip olduğu iddiaları gündemden de düşmüyor.