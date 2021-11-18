Simpsonlar yazarı, dizinin geleceği öngörmesi iddialarına yanıt verdi! “Bazı tahminler beni bile şaşırttı”

Matt Groening’in yaratıcısı olduğu dizi 1989 yılında yayın hayatına başladı. Diziyi diğer animasyonlardan ayıran en önemli özelliği ise geleceği tahmin etmesi. Dizinin 1989 yılından beri senaryo yazarlığını üstlenen isimlerden biri olan Al Jean, yazarların bu öngörüleri nasıl ortaya attığını anlattı.

“YETERİNCE DART ATARSANIZ İLLA Kİ TUTAR”

Simpsonlar, Trump’ın başkanlığından, 11 Eylül’e kadar pek çok küresel olayı tahmin etmesiyle popülerliğini her geçen gün arttı. Koronavirüsü bildiği tahmin edilen dizinin son olarak İngiltere’deki benzin kıtlığını ön gördüğü iddia edilmişti. Hatta dizinin içinde gizlenen kehanetleri bulabilmek için Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir şirket ise dizinin her bölümünü izleyip kehanetleri bulana para ödülü vereceğini duyurdu.

Efsane haline gelen dizinin 1989 yılından beri senaryo yazarlığı ekibinde çalışan Al Jean, “Donald Trump’ı başkan olan tahmin eden bölümün yazarlarından biri bu önörü işini çok güzel açıkladı. ‘770 bölüm yazarsanız ve hiçbir şey tahmin etmezseniz oldukça kötüsünüz. Yeterince dart atarsanız illa ki bir noktada tutar’ demişti” diye konuştu.

“11 EYLÜL ÇOK TUHAFTI”

Bazı komplo teorisi yazarları, Simpson ailesinin New York'a gittikleri bölüm üzerinden dizinin 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler saldırılarının gerçekleşeceğini bildiğini iddia ediyordu. Bu öngörünün doğru çıkmasının kendisini de şaşırttığını ifade eden Al Jean, “Dünya Ticaret Merkezi bölümünde, kuleler gibi tasarlanmış 11'li günde 9 dolarlık bir broşür vardı. Bu, 96'daydı, bu çılgınca bir tesadüf” dedi.



