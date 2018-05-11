MAGAZİN

Sinan Akçıl: 'Artık sevgilim yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

Karaköy Çilek'te sahne alan Sinan Akçıl, Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile ayrıldıklarını açıkladı.

Sinan Akçıl: 'Artık sevgilim yok'

İşletmeciliğini yakın arkadaşı İbrahim Çakmak'ın yaptığı Çilek'te bir sene sonra sahne almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia Bruma'dan ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Artık sevgilim yok" dedi.

Bu yaz konser trafiğini çok yoğun olduğunu dile getiren Akçıl, polemikli olduğu Hadise ve Hande Yener için, "Kimseye bir kırgınlığım yok. Denk gelirsek tabii ki onlarla da çalışabiliriz. Özellikle Hande ile çalışmak isterim" şeklinde konuştu.

Hem Tarkan'ın hem de Alişan'ın evliliği hatırlatılınca yakışıklı sanatçı, "İnşallah ben de o günleri göreceğim" ifadelerini kullandı.

Rusya S-300 vermekten vazgeçiyorRusya S-300 vermekten vazgeçiyor
MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklamaİran'dan krizi tırmandıracak açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl sinan akçıl sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Atilla'nın babalık heyecanı

Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Atilla'nın babalık heyecanı

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'den Survivor adasında balayı!

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'den Survivor adasında balayı!

Çukur'un Aliço'su RIza Kocaoğlu'ndan anlamlı hareket

Çukur'un Aliço'su RIza Kocaoğlu'ndan anlamlı hareket

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çiftinin bebek heyecanı

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çiftinin bebek heyecanı

Beyaz Show bu akşam neden yok? Beyaz Show bitti mi?

Beyaz Show bu akşam neden yok? Beyaz Show bitti mi?

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.