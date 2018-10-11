Sinan Akçıl, Berkay'ı ziyaret etti! İlk fotoğraf

Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın tedavisi hastanede sürüyor! Şarkıcı Berkay'a ünlü isimlerden ise destek yağıyor!

Ameliyat olan Berkay'ı hastanede arkadaşı şarkıcı Sinan Akçıl ziyaret etti. Akçıl'dan ziyaretin ardından ise paylaşım gecikmedi.

Berkay'ın elini sıktığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Dürüstlük, cesaret, mertlik gibi erdemlere sahip olanlara eyvallah kardeşim. Ürkekçe saldırmaya çalışanlara yokuz. Geçmiş olsun Allah seni ailene ve dinleyicine kavuştursun yakın zamanda biz yine milyonlara şarkılar söylemeye, yazmaya devam" notunu yazdı.

