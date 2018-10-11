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Sinan Akçıl, Berkay'ı ziyaret etti! İlk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın saldırısına uğrayan şarkıcı Berkay'ı meslektaşı Sinan Akçıl ziyaret etti. Akçıl ziyaretin ardından Instagram'da fotoğraf paylaştı

Sinan Akçıl, Berkay'ı ziyaret etti! İlk fotoğraf

Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın tedavisi hastanede sürüyor! Şarkıcı Berkay'a ünlü isimlerden ise destek yağıyor!

Ameliyat olan Berkay'ı hastanede arkadaşı şarkıcı Sinan Akçıl ziyaret etti. Akçıl'dan ziyaretin ardından ise paylaşım gecikmedi.

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Berkay'ın elini sıktığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Dürüstlük, cesaret, mertlik gibi erdemlere sahip olanlara eyvallah kardeşim. Ürkekçe saldırmaya çalışanlara yokuz. Geçmiş olsun Allah seni ailene ve dinleyicine kavuştursun yakın zamanda biz yine milyonlara şarkılar söylemeye, yazmaya devam" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
berkay Berkay ve Arda Turan arda turan sinan akçıl

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