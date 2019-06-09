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Sinan Akçıl'dan boşanacakları konuşulan eşi Burcu Kıratlı'ya aşk dolu sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bir süredir boşanacakları konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinden haber var! Akçıl eşinin paylaştığı fotoğrafa yaptığı aşk dolu yorumla beğeni topladı.

Sinan Akçıl'dan boşanacakları konuşulan eşi Burcu Kıratlı'ya aşk dolu sözler

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 4 ay önce dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın boşanmak için karşılıklı dava açtıkları iddia ediliyordu.

Bu iddialara direkt olarak hiçbir zaman yanıt vermeyen çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dolaylı yanıtlar veriyor.

Boşanma haberlerinin çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden çift adeta boşanma iddialarını yalanlamıştı. Geçtiğimiz gün birlikte tatil yapan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı tatilden paylaştıkları romantik pozla da beğeni toplamıştı.

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Şimdi ise Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorumla gündeme geldi. Sinan Akçıl havuz başında poz veren eşi Burcu Kıratlı'nın fotoğrafının altına "İşte havuz problemi dedikleri bu, havuz fark edilmiyor bile güzelliğinden" yazdı.


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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sinan akçıl

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