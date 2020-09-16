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Sinan Akçıl’dan Halil Sezai’nin görüntülerine sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ilk tepki Sinan Akçıl’dan geldi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl meslektaşını adeta yaylım ateşine tuttu.

Sinan Akçıl’dan Halil Sezai’nin görüntülerine sert tepki!

Yeni filmi için Tuzla’da bir villa kiralayan Halil Sezai’nin yaşlı bir adamı darp ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kiraladığı villanın komşusunda bulunan villa sahiplerinin film çekime itiraz etmesiyle başlayan tartışmada Halil Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayından bu yana süre tartışmanın şiddet görüntüleriyle sonlanmasının ardından Hüseyin Meriç ve oğlu Mesih Meriç polise suç duyurusunda bulundu. Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ile Mustafa Taner ifadelerine başvurulmak üzere karakola çağrıldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai’nin görüntülerine Sinan Akçıl sert tepki gösterdi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’

‘GÜCÜN BANA YETER MİYDİ?’

Sinan akçıl

Halil Sezai’nin darp görüntülerinin yayılmasından sonra Sinan Akçıl başarılı şarkıcı hakkında ağır sözler sarf etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akçıl, “Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin” ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl paylaşımını “Yazık” açıklamasını ekleyerek yayınladı. Sinan Akçıl’ın gönderisi takipçilerinden alkış topladı.

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