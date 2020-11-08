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Sinan Akçıl’dan Kim Kardashian’a Azerbaycan mesajı!

08.11.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl’dan Kim Kardashian’a Azerbaycan mesajı!

Ermeni asıllı yıldız Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamalarla tepkileri çekmişti. Kardashinan’ın sosyal medyaki fotoğrafları Azerbaycan ve Türkiye mesajlarıyla dolmuştu. Ünlü isme bir tepkide Sinan Akçıl’dan geldi. Sinan Akçıl, Kardashian’ı Şuşa’ya çağırdı.

Geçen aylarda Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Kardashian, Türkiye’nin de silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılması gerektiğini ima etmişti. Kardashian’ın paylaşımları Türkiye ve Azerbaycan kanadında tepkilere neden olmuştu.

Kim Kardashian’ın tepki çeken sözlerinin ardından sular henüz durulmadı. Dünyaca ünlü yıldıza Sinan Akçıl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu.

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ŞUŞA’YA ÇAĞIRDI

Sinan akçıl

Başarılı sanatçı Sinan Akçıl, Şuşa kentinin işgalden kurturulmasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Azerbaycan bayrağı taşıyan bir askerin pozunu paylaşan Akçıl, Kim Kardashian’a seslendi. Akçıl gönderisinde, “Şuşa’yı şimdi ziyaret etmek ister misin?” notunu ekledi.

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