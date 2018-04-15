Sinan Akçıl: İlahi yazıp okuyacağım

Sinan Akçıl, Pal FM’de Kaan Gökman’ın programına konuk oldu. ”Umre’ye gittikten sonra maneviyatım çok fazla yükseldi” açıklamasında bulunan Akçıl, “Çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” söyledi.

Bir süre önce Umre’ye giden ve burada çektirdiği çok sayıda fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Akçıl Umre ziyareti sonrası şunları söylerdi:

“Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum”