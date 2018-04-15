MAGAZİN

Sinan Akçıl: İlahi yazıp okuyacağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sinan Akçıl “Umre ziyareti sonrası ruhsal bir değişim yaşadığını ve çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” açıkladı

Sinan Akçıl: İlahi yazıp okuyacağım

Sinan Akçıl, Pal FM’de Kaan Gökman’ın programına konuk oldu. ”Umre’ye gittikten sonra maneviyatım çok fazla yükseldi” açıklamasında bulunan Akçıl, “Çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” söyledi.

fft99_mf11159404

Bir süre önce Umre’ye giden ve burada çektirdiği çok sayıda fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Akçıl Umre ziyareti sonrası şunları söylerdi:

“Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl sinan akçıl umre

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Charlize Theron: Kariyerimi güzel olmak üzerine kurmadım

Charlize Theron: Kariyerimi güzel olmak üzerine kurmadım

Eser Yenenler'den Murat Boz-Aslı Enver ayrılığına ilk yorum

Eser Yenenler'den Murat Boz-Aslı Enver ayrılığına ilk yorum

Chloe Loughnan, Arap şeyhi haberlerine ateş püskürdü

Chloe Loughnan, Arap şeyhi haberlerine ateş püskürdü

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Beyonce, Coachella festivalini salladı

Beyonce, Coachella festivalini salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.