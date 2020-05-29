Sinan Akçıl: Kesmeye kıyamadım

Şarkıcı Sinan Akçıl, yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde 38 yaşına basan Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı'nın yaptırdığı ve sosyal medyada çok konuşulan büst şeklindeki pasta hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl, konuyla ilgili, "Ben doğum günü pastamı gördüğümde 'Pastam nerede?' dedim. Sonra anladım ki benim jöleli halimmiş o" ifadelerini kullandı.

Akçıl, Ceceli'nin "Pastayı mı daha çok beğendin yoksa kendini mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Pasta halim biraz kasıntıydı. Kesmeye kıyamadım. Bir uyudum, kalktığımda erimişti. Dolaba koymayı unutmuşlar. Kafayı bir ısırdım ama erimişti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan ve evde kutlama yapan çifte yakın arkadaşları Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer katılmıştı.

Pastadaki figürün Sinan Akçıl'a benzemediğini dile getiren takipçileri paylaşıma "Pastadaki kim?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.



Akçıl'ın pastası kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girmişti.

