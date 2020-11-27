Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan Sinan Akçıl televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, yeni şarkısı Bye Bye ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında hayranlarının karşısına çıktı. Peki, Sinan Akçıl kaç yaşında? Sinan Akçıl nereli? Sinan Akçıl eşi kim? İşte tüm merak edilenler...

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde dünyaya gelen Akçıl, besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı. Müzik adamı Saim Akçıl’ın oğlu olan ve piyanist İdil Akçıl’ın da kardeşi olan ünlü isim, müziğe ise küçük yaşlarda başladı. Bugüne kadar İzel, Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Zeynep Casalini, Yaşar, Gülben Ergen, Kutsi, Mustafa Sandal, Petek Dinçöz ve Ebru Gündeş gibi isimlerle çalışan Akçıl, aynı zamanda 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Hadise’nin söylediği Düm Tek Tek şarkısını yaptı. Ayrıca Akçıl, Hande Yener’in çok sayıda albümündeki şarkılara da imza attı.