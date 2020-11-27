Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan Sinan Akçıl televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, yeni şarkısı Bye Bye ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında hayranlarının karşısına çıktı. Peki, Sinan Akçıl kaç yaşında? Sinan Akçıl nereli? Sinan Akçıl eşi kim? İşte tüm merak edilenler...
20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde dünyaya gelen Akçıl, besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı. Müzik adamı Saim Akçıl’ın oğlu olan ve piyanist İdil Akçıl’ın da kardeşi olan ünlü isim, müziğe ise küçük yaşlarda başladı. Bugüne kadar İzel, Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Zeynep Casalini, Yaşar, Gülben Ergen, Kutsi, Mustafa Sandal, Petek Dinçöz ve Ebru Gündeş gibi isimlerle çalışan Akçıl, aynı zamanda 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Hadise’nin söylediği Düm Tek Tek şarkısını yaptı. Ayrıca Akçıl, Hande Yener’in çok sayıda albümündeki şarkılara da imza attı.
Akçıl çıkardığı kendi albümüyle şarkılarını kendisi seslendirdiği için bir dönem çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Sinan Akçıl şarkıları arasında ise Bye Bye, Mucize, Goy Goy, Şarttır, Gülmek Sadaka, Ayıp Yani, Hoppa, Hatırlasana, İkinci Sen, Başka Şansın Yok ve 1001 Gece gibi şarkılar bulunuyor. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ile 24 Aralık 2018 tarihinde dünya evine girdi. Ancak çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Çift, daha önce boşandıktan sonra yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddialarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Son olarak Akçıl, tüm Türkiye'yi sarsan İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 sat sonra kurtarılmış olan Ayda Gezgin'i ziyaret etmişti. Ayda'ya sarıldığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, paylaşımın altında "Mucize dedikleri kaç hece?" ifadesini kullanmıştı.
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