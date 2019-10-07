Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeliyor!

Bir küs bir barışık olan ve en son da boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Bir inat uğruna boşandıkları ve kısa süre sonra barıştıkları bilinen ünlü çift barışır barışmaz soluğu aşk şehri Paris’te aldı. Çift burada birbirlerine yeniden şans verdi. Kısa bir süre önce de sosyal medya hesabından ‘24.09.209 Milat’ şeklinde bir paylaşım yapan Sinan Akçıl kafaları karıştırmıştı.

Bunun ne anlama geldiği merak eden takipçileri sonunda sır perdesini araladı ve çiftin 24 Eylül’de yeniden barıştığını bu sayede anlamış oldu.

Aşklarını tazeleyen Akçıl ve Kıratlı birbirlerini hala sevdiklerini ve evliliklerinin de inat uğruna bittiğini açıkladı.

Akçıl “Sonuna kadar aşkımın arkasındayım. En değerli varlığım Burcu’ açıklamasında bulundu…

Çiftin yeniden evlenebilecekleri de konuşulanlar arasında…

