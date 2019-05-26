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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğindelerdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia ediliyordu. Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı boşanma iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde görüntülendi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğindelerdi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 4 ay önce dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı boşanmak için karşılıklı dava açtığı iddia ediliyordu.

İkili hakkında çıkan bu iddialardan sonra iki ünlü isimden de şaşırtan bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğine katılan Akçıl ve Kıratlı iftar yemeğinden paylaşım yaptı. Akçıl çifti iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü.

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Burcu Kıratlı da iftardan paylaşım yaparak eşini fotoğrafta etiketleyip kalp emojisi koydu.

Akçıl, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 23 Aralık 2018'de evlenme teklifi yaptığı oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz ocak ayında yine aynı şehirde nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıymıştı.


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı

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