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Sinan Güleryüz'den eşi Özge Özder'e romantik kutlama

02.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Sinan Güleryüz, oyuncu eşi Özge Özder'in doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Güleryüz, "Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için... Dün, bugün, yarın ve her gün... Seni çok seviyorum hayat arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Sinan Güleryüz'den eşi Özge Özder'e romantik kutlama

2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, şubat ayında kızları Eva Luna'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Özder, 43 yaşına bastı.

"BUGÜN BENİM MELEĞİMİN DOĞUM GÜNÜ"

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşinin doğum gününü kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Sinan Güleryüz, gönderilerinde şu ifadelere yer verdi:

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Bugün sevdiğimin, hayat arkadaşımın, benim meleğimin doğum günü... Ben duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince... Aslında 4 yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde... Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip... Seninle ilk yan yana oturduğumuzda aramızda Gökhan ile sohbetimiz sırasında sen de bize dahil oldun ve uçaktan indiğimde o 2 satte aslında evlenmek istediğim kadını bulduğumu söylemiştim kendime. Zaten bence bu karar anlık gelen bir karar. İstiyorsun, yapıyorsun, önemlisi sürdürmek...
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"ÇOK ŞANSLIYIM"

Her geçen gün yeni bir özelliğini keşfettim. O güzel kalbini, hassaslığını, duvar gibi duran ama uçucu yapını, eğlenceli yanını, erkek çocuğu tarafını, asilliğini, doğruluğunu, her işteki dürüstlüğünü, hayvan sevgini... Her gün yeni bir senle tanıştım ben. Şimdi ise bizden bir parça var yanımızda. İkimizin karşımı, biraz Elif, biraz Özge, biraz Sinan... İnşallah her şeyi sana benzer. İnşallah senin gibi iyi kalpli ve benzersiz olur. Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için... Dün, bugün, yarın ve her gün... Seni çok seviyorum hayat arkadaşım... İyi ki...

"YAŞAMA SEBEBİMSİNİZ"

Ünlü oyuncu ise eşine şu sözlerle yanıt verdi:

Benim canım hayat arkadaşım... Esas şimdi başlıyor masalımız! Yarımdım, seninle tam oldum ben... Seninle daha iyi anladım bir artı birin iki değil bir ettiğini... Gündüzlerimin, gecelerimin, en zor zamanların ve en kahkahalı anların esas kahramanı... Biricik eşim... Luna’mın biricik babası... Siz bir ömür yanımda olun yeter... Ben her gün, her sabah yeniden doğuyorum varlığınızla ve varlığınıza bin şükürle... Yaşama sebebimsiniz...

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Arkasını dönünce herkes şaşırdı! Arkasını dönünce herkes şaşırdı!
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Özge Özder
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