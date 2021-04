Sinan Güleryüz'den eşi Özge Özder'e romantik kutlama

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Her geçen gün yeni bir özelliğini keşfettim. O güzel kalbini, hassaslığını, duvar gibi duran ama uçucu yapını, eğlenceli yanını, erkek çocuğu tarafını, asilliğini, doğruluğunu, her işteki dürüstlüğünü, hayvan sevgini... Her gün yeni bir senle tanıştım ben. Şimdi ise bizden bir parça var yanımızda. İkimizin karşımı, biraz Elif, biraz Özge, biraz Sinan... İnşallah her şeyi sana benzer. İnşallah senin gibi iyi kalpli ve benzersiz olur. Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için... Dün, bugün, yarın ve her gün... Seni çok seviyorum hayat arkadaşım... İyi ki...

"YAŞAMA SEBEBİMSİNİZ"

Ünlü oyuncu ise eşine şu sözlerle yanıt verdi:

Benim canım hayat arkadaşım... Esas şimdi başlıyor masalımız! Yarımdım, seninle tam oldum ben... Seninle daha iyi anladım bir artı birin iki değil bir ettiğini... Gündüzlerimin, gecelerimin, en zor zamanların ve en kahkahalı anların esas kahramanı... Biricik eşim... Luna’mın biricik babası... Siz bir ömür yanımda olun yeter... Ben her gün, her sabah yeniden doğuyorum varlığınızla ve varlığınıza bin şükürle... Yaşama sebebimsiniz...