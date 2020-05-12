Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5. ameliyatını oldu ve yoğun bakımda

Fantezi müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Özen (57) ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu. Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi Burcu Kartal, doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.

"KIZIM İÇİN DUALARINIZI ESİRGEMEMENİZİ İSTİYORUM"

Sinan Özen sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve dua istedi. Kızı Neva'nın 5. defa ameliyat olduğunu ve halen yoğum bakımda bulunduğunu söyleyen Sinan Özen, "İki evladımız oldu. Bir kız bir oğlumuz Neva ve Sanberk isimlerinde. Ne yazık ki kızımız önemli bir süreçten geçiyor ve yoğun bakımda. 5. ameliyatı oldu. Bu süreç bizi baya üzdü. Bundan dolayı kızımızın süreci bitmeden bilgi vermek istemedim. Ancak duyulunca açıklamayı yapmak istedim. Sizlerin dualarını esirgememenizi istiyorum. Allah hastanede olan, evlatlarını bekleyen tüm ailelere sabırlar versin, şifa versin diliyorum. İnşallah bu süreç geçtikten sonra güzel haberi sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.



