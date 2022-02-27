Sinan Zorbey kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Sinan Zorbey kaç yaşında, evli mi?

Şarkıcı Sinan Zorbey, sosyal medyada söylediği şarkılarla son dönemde dikkat çekiyor. Sinan Zorbey, Bırakma Beni şarkısında Emine Ün'e de yer vermişti. Peki İbo Show'a da konuk olmuş olan Sinan Zorbey kimdir?

SİNAN ZORBEY KİMDİR?

Sinan Zorbey, 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı 1999 senesinde ilk albümü Zoruma Gider’i piyasaya sürmüştür. Albüm içinde Dayanamam, Bırakma Beni, Mutlu Değilim ve Ciğerin Yansın gibi şarkılar yer almıştır.

Şarkıcı, Bırakma Beni şarkısının klibinde Emine Ün oynamıştır. Aynı zamanda Sinan Zorbey Youtube kanalında seslendirdiği cover şarkıları da takipçileri ile paylaşmaktadır.

Zorbey, Savaş Ay’ın sunduğu ve onunla resmen bütünleşen A Takımı programında ilk kez ekranlarda görünmüştür ve burada sevilen şarkılarını müzikseverler ile buluşturup seslendirmiştir.

