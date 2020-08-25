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Sinem Kobal’a kayınvalidesi çok iyi bakıyor! Bahçesinden toplayıp yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, 7 aylık hamilelik sürecinde ilk kez görüntülendi. Kızını kucağına almak için gün sayan güzel oyuncuya eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi çok iyi bakıyor.

Sinem Kobal’a kayınvalidesi çok iyi bakıyor! Bahçesinden toplayıp yaptı

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla Nişantaşı’nda görüntülendi. Kobal “Doktor kontrolüne geldik” dedi, İmirzalıoğlu da “Her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” diye konuştu.

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal’a kayınvalidesi Yıldız İmirzalıoğlu, Ankara’nın Bala ilçesinde bahçede yetiştirdiği domateslerden yaptığı kışlık konserveler gönderdi.

Ekran Alıntısı

Gelininin doğal beslenmesi için her şeyi yapan Yıldız Hanım’ın gönderdiği konserveleri sayfasında paylaşan Kobal, altına da kalp çizdi.


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