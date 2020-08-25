Sinem Kobal’a kayınvalidesi çok iyi bakıyor! Bahçesinden toplayıp yaptı

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla Nişantaşı’nda görüntülendi. Kobal “Doktor kontrolüne geldik” dedi, İmirzalıoğlu da “Her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın” diye konuştu.

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal’a kayınvalidesi Yıldız İmirzalıoğlu, Ankara’nın Bala ilçesinde bahçede yetiştirdiği domateslerden yaptığı kışlık konserveler gönderdi.

Gelininin doğal beslenmesi için her şeyi yapan Yıldız Hanım’ın gönderdiği konserveleri sayfasında paylaşan Kobal, altına da kalp çizdi.



