Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal, Marie Claire dergisine kapak oldu. Mayıs 2016’da Cunda Adası’nda Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenen oyuncu, aile olmanın kendisine iyi geldiğini belirtti.

Kobal, “Evlilik, ayaklarının yere bastığını, tamamlanmış ve güçlü hissettirdi. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Hayatımın en güzel ve iyi hissettiğim üç yılı oldu. Aile olmak, yuva kurmak, çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Eşi İmirzalıoğlu’yla en çok beraber müzik dinlemekten keyif aldıklarını anlatan oyuncu, “Kenan, plak düşkünü ve gerçekten müzikle ilgili inanılmaz bir zevki var. Benim de o anlamda ufkumu açtı ve bana çok şey kattı.

Beraber plakçılara gitmekten büyük keyif alıyoruz. Onunlayken çok gülüyorum ve eğleniyorum” dedi. Kobal, anne olma fikrinin ise içini kıpır kıpır yaptığını söyledi.



