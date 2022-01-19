Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu taşınıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda da ikinci kez bebek sevinci yaşadığını duyuran Kobal, hamileliğinde dördüncü aya girdi.

HAYALİNDEKİ EVİ BULDU

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evlendikleri günden itibaren Emirgan'da yaşayan çift, ikinci bebek haberinin ardından evlerini değiştirme kararı aldı. Bahçesinin küçük olması sebebiyle daha büyük bir arayışa giren Kenan İmirzalıoğlu, aradığı evi Zekeriyaköy’de buldu.

Eşi ve çocuklarının rahat etmesi için masraftan kaçınmayan ünlü oyuncunun, o bölgede oturan oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenildi.

TAŞINMA İŞLEMLERİNİN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR

Ünlü çiftin eşyaları Emirgan’daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansıdı. Eski evinin dar sokaklarından dolayı kamyonların girip, çıkması karşısında zorlanan çift, iki gündür taşınma işlemlerinin bitmesini bekliyor.

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Öte yandan daha önce anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi... Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

"GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR"

"Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

"BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

Çocuklarını gözleri gülerek anlatan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız..." ifadelerini kullanmıştı.



