Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyütülen kızları

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal kızıyla görüntülendi. 2 çocuk annesi olan güzel oyuncu gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülenince telaşa kapıldı.

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not aldı.

Eşinin "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri hatırlatılan Sinem Kobal, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" diyerek, soruları kibarca geri çevirdi.

Tv100'de yer alan habere göre; Lalin en çok babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi.



