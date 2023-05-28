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Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyütülen kızları

28.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu özel hayatlarıyla sık sık merak konusu oluyor. Çiftten Kobal son olarak kızları Lalin ile görüntülendi. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttükleri kızları kocaman oldu.

Sinem Kobal kızı Lalin ile görüntülendi! İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyütülen kızları

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sinem Kobal kızıyla görüntülendi. 2 çocuk annesi olan güzel oyuncu gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülenince telaşa kapıldı.

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal güzelliği ve fit hali ile hayranlarından tam not aldı.

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Eşinin "4'üncü buluşmamızda aşık oldum. Aşka inanlardanım. Aşk evliliği yaptım" sözleri hatırlatılan Sinem Kobal, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" diyerek, soruları kibarca geri çevirdi.

Tv100'de yer alan habere göre; Lalin en çok babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi.

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