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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan dans şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal bir akrabalarının düğününe katıldı. Nikah şahitliği yapan çift daha sonra dans ederek kurtlarını döktü.

Sinem Kobal, önceki akşam eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kuzeni Can Serbay'ın Kalamış'taki düğününe katıldı.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte nikah şahidi olan Sinem Kobal, gecede bir an olsun yerinde durmadı. Düğünde Kenan İmirzalıoğlu, Kobal'ın babası Mehmet Kobal ve annesi Nuray Kobal'la masada otururken güzel oyuncu da halay çekti. Sinem Kobal gece sonunda çalan pop şarkılara da eşlik etti.

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Ünlü çift katıldıkları düğünde nikah şahitliği de yaptılar.

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Sinem Kobal kenan imirzalıoğlu düğün dans

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