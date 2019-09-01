Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan dans şov

Sinem Kobal, önceki akşam eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kuzeni Can Serbay'ın Kalamış'taki düğününe katıldı.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte nikah şahidi olan Sinem Kobal, gecede bir an olsun yerinde durmadı. Düğünde Kenan İmirzalıoğlu, Kobal'ın babası Mehmet Kobal ve annesi Nuray Kobal'la masada otururken güzel oyuncu da halay çekti. Sinem Kobal gece sonunda çalan pop şarkılara da eşlik etti.

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Ünlü çift katıldıkları düğünde nikah şahitliği de yaptılar.



