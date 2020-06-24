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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na Büyük Şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

14 Mayıs 2016'da dünya evine giren oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmizalıoğlu, objektiflerden uzak bir hayat yaşamaya gayret ediyorlardı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na Büyük Şok!

14 Mayıs 2016'da dünya evine giren oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmizalıoğlu, objektiflerden uzak bir hayat yaşamaya gayret ediyorlardı. Ancak geçtiğimiz gün bir restoranın kapısından geri çevirildiklerinde objektiflere yakalandılar!

Akşam yemeği için Reşitpaşa'da lüks bir mekana yemek yemeye giden çift, iddialara göre kapıda onlarla ilgilenildiğinde rezervasyon yaptırmadıkları dolayısıyla geri çevirildiler. Mekanda yer olmamasından ve rezervasyonları olmamasından dolayı içeri giremeyen çiftin morali bozuldu. Bu olaya çok bozulan ünlü oyuncu Kenan İmizalıoğlu, görüştüğü restoran yetkilisine "İkinci kez geldiğimde bu olayı yaşamak istemiyorum." diyerek tepkisini gösterdi. Ancak aldığı yanıt karşısında şoke oldu!

Restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz, rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim." şeklinde verdiği cevap ile şaşkınlığa uğradı. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olan İmirzalıoğlu'nun Reşitpaşa'da bulunan bu lüks mekana bir kez daha gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

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