Sinem Öztürk ikiz erkek bekliyor

Son olarak ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu’nun bir süre önce bebek sahibi olacakları haberleri çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda katıldıkları Bodrum Türk Film Haftası’nda müjdeli haberi dostlarıyla paylaşan Sinem Öztürk’ün ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.

İki erkek çocuk sahibi olacak olan ünlü çift, çocuklarının ismini bile belirledi. Sözcü'ya konuşan Öztürk, kucağına almak için sabırsızlandığı bebeklerine 'Mustafa' ve 'Kemal' adını koyacaklarını söyledi.

