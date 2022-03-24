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Sinem Umaş'ın Semra Kaynana ile olan fotoğrafa yaptığı yorum şoke etti! "Tabutu cenazede düşüp..."

24.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve estetikle bambaşka biri olan gelin adayı Sinem Umaş, Şokopop'un paylaştığı Semra kaynana fotoğrafına inanılmaz yorumlar yaptı. Otel odasında ölü bulunan Ata Türk'ün cenazesine de gönderme yapan gelin adayı Sinem'in yanıtları gündem oldu.

Sinem Umaş'ın Semra Kaynana ile olan fotoğrafa yaptığı yorum şoke etti! "Tabutu cenazede düşüp..."

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur musun yarışmasının en tanınan isimlerinden biri gelin adayı Sinem Umaş idi. Neredeyse fenomen olan Semra kaynananın istemediği gelin adayı şimdi estetikli haliyle zaman zaman gündeme geliyor. Semra kaynananın oğlu Ata Türk ile yarışmada yakınlaşan Sinem Umaş sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak Sinem Umaş Şokopop'un yaptığı bir paylaşıma öyle yorumlar yazdı ki görenler şoke oldu. Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı. Sinem Umaş yorumlarında bunu ve cenazeyi hatırlatarak bakın neler dedi.

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ATA'NIN CENAZESİNİ HATIRLATTI

Sinem Umaş önce fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

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Ardından ise aşırı dozdan ölen Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.

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Sinem Umaş
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