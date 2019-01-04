Sinem Umaş, Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayvanlara olan sevgisini belli eden Sinem Umaş, peluş üstünde poz veren Didem Soydan'dan sonra bu sefer de kürk giyen Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sarıkaya'nın kürk giydiği fotoğrafı paylaşan Umaş, "Nasıl bu kadar duyarsız davranabilir dayanamıyorum" diyerek sitem etti.
SERENAY'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını paylaşan Sinem Umaş şu sözlerle sitem etti: "Çok kararsız kaldım paylaşıp paylaşmamakta. Dedi ki ya paylaşsan Serenay Sarıkaya olmuş Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Benimde çok beğendiğim oyuncu hem de ama yok dayanamıyorum anladınız mı. Ben özellikle milyonların örnek aldığı insanların bu kadar duyarsız davranmasına dayanamıyorum.
"ÜZERİNDEKİ KABAN %100 KUZU POSTUNDAN ÜRETİLİYOR"
Üzerindeki kabanı yapan marka %100 kuzu postundan kürk üretiyor. Kuzulardan post elde edebilmek için canlı bir şekilde sıcak bıçaklarla derisinden ayırmak gerekiyor kürkünü.
"EVİNDE KÖPEK BAKIYORSUN NASIL GİYERSİN"
Evinde baktığın köpeklerin var doğayı temizleme sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun neden bu montu giyersin neden markanın lansmanına katılırsın.
"DUYARLI OLMAK ÇOK ZOR DEĞİL"
Ben yastığımda yorganım da bile kaz tüyü, kuş tüyü olmasın diye özenle seçerken siz milyonlara hitap ediyorsunuz. Çok zor değil ya duyarlı olmak! Yemenize içmenize karışan yok ama moda için de güzel ve pahalı giyinmek için de yapmayın bu kadar.
"BANA SAMİMİYETSİZ GELİYORSUNUZ"
Bak karşında pelikan var hayvanlarla fotoğraf paylaşıyorsunuz ama üzerindeki kim bilir kaç koyunun acı çekerek alındığı derisi! Bana samimiyetsiz geliyorsunuz işte. İnanın o kadar çok sever ve beğenirim her fotoğrafını oynadığı her diziyi izlerim ama böyle düşüncesiz olmaları çok üzücü üzülüyorum.
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