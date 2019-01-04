Sinem Umaş, Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayvanlara olan sevgisini belli eden Sinem Umaş, peluş üstünde poz veren Didem Soydan'dan sonra bu sefer de kürk giyen Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sarıkaya'nın kürk giydiği fotoğrafı paylaşan Umaş, "Nasıl bu kadar duyarsız davranabilir dayanamıyorum" diyerek sitem etti.

SERENAY'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını paylaşan Sinem Umaş şu sözlerle sitem etti: "Çok kararsız kaldım paylaşıp paylaşmamakta. Dedi ki ya paylaşsan Serenay Sarıkaya olmuş Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Benimde çok beğendiğim oyuncu hem de ama yok dayanamıyorum anladınız mı. Ben özellikle milyonların örnek aldığı insanların bu kadar duyarsız davranmasına dayanamıyorum.

"ÜZERİNDEKİ KABAN %100 KUZU POSTUNDAN ÜRETİLİYOR"

Üzerindeki kabanı yapan marka %100 kuzu postundan kürk üretiyor. Kuzulardan post elde edebilmek için canlı bir şekilde sıcak bıçaklarla derisinden ayırmak gerekiyor kürkünü.

"EVİNDE KÖPEK BAKIYORSUN NASIL GİYERSİN"

Evinde baktığın köpeklerin var doğayı temizleme sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun neden bu montu giyersin neden markanın lansmanına katılırsın.