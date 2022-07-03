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Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç ayrıldı mı? Gibi dizisinin İlkkan'ı ile aşk yaşıyordu! Sinem Ünsal ve Kıvanç Kılınç neden ayrıldı?

03.07.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce rol aldığı "Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Sinem Ünsal, uzun süredir meslektaşı Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyordu. Her seferinde aşkını dile getiren, ilişkisini gözler önüne sermekten çekinmeyen Sinem Ünsal, 4 yıllık aşkı Kıvanç Kılınç ile yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebiyle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç ayrıldı mı, çift neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç ayrıldı mı? Gibi dizisinin İlkkan'ı ile aşk yaşıyordu! Sinem Ünsal ve Kıvanç Kılınç neden ayrıldı?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geliyordu. Kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılınç ile yıllardır aşk yaşayan Sinem Ünsal cephesinden son olarak kötü haber geldi.

SİNEM ÜNSAL VE KIVANÇ KILINÇ AYRILDI MI?

Tam 4 yıldır oyuncu Kıvanç Kılınç ile sevgili olan Sinem Ünsal, ilişkisini noktaladı. Çiftin fikir ayrılıkları sebebi ile bu kararı aldıkları öne sürüldü.

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Sinem Ünsal'ın sosyal medyada mutluluklarını sıklıkla paylaştığı sevgilisi Kıvanç Kılınç, Gibi dizisi ile tanındı. Feyyaz Yiğit'in yazdığı ve dijitalde ilgi gören Gibi dizisinde başrol oynayan Kıvanç Kılınç, Zafer Algöz'e verdiği Gibi eleştirisi yanıtıyla da çok konuşulmuştu. Sinem Ünsal ise "Mucize Doktor" dizisi ile kariyerinde sıçrama yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Sinem Ünsal, bir müddet evinde dinlenmiş ve sonra yeniden sevenlerine kavuşmuştu. Ünsal, beraber aynı dizide rol aldığı rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile karesini paylaşmıştı ve paylaşımına"Biz geldik" notunu düşmüştü.


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Sinem Ünsal
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