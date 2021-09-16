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Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, Elbet Bir Gün dizisinde buluştu! İşte yeni rolleri

16.09.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, Fox TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün'de buluştu. Taner Ölmez'le birlikte başrolü paylaştığı Mucize Doktor'da Nazlı karakteriyle sevilen Sinem Ünsal bu defa bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, Elbet Bir Gün dizisinde buluştu! İşte yeni rolleri

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk , FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün'ün tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk (1)

ELBET BİR GÜN'DE EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAKLAR

Birbirine aşık, evil bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin süprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk (2)

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı Elbet Bir Gün dizisi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.

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Burak Yamantürk Sinem Ünsal
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