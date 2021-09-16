Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, Elbet Bir Gün dizisinde buluştu! İşte yeni rolleri

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk , FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün'ün tanıtımı için objektif karşısına geçti.

ELBET BİR GÜN'DE EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAKLAR

Birbirine aşık, evil bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin süprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı Elbet Bir Gün dizisi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.

