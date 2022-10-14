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Pasak eş anlamlısı nedir? Pasak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasak sözcüğü günlük yaşamda birçok kişinin kullandığı kelimelerden biridir. Bu kelime ayrıca bulmacalarda da karşımıza çok çıkmaktadır. Türkçe kökenli olan bu sözcüğün yalnızca bir anlamdaşı bulunmaktadır. Anlamdaş sözcükler asıl sözcüğün yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu anlamdaş sözcüklerin anlamları aynıdır.

Pasak eş anlamlısı nedir? Pasak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Halk ağzında da pasak sözcüğü sıklıkla kullanılmaktadır. Pasak kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da kökeni tam belli değildir. Ancak genel kanı "pas" kelimesinden türediği yönündedir. Çoğunlukla halk ağzında kullanılan pasak kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "kir" anlamına gelir. Dilimizde pasak kelimesi, sıfat eki almış hâli olan "pasaklı" kelimesiyle daha sık kullanılır. Pasak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Başında takmaktan yağlanmış bir şapka, pasak içinde kıyafetlerle dolaşıyordu sokakta.
  • Depresyon teşhisi koyulduktan sonra odası pasak içinde kalmıştı, ne kendi temizliyordu ne de başkasına temizletiyordu.
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Pasak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kelimelerin anlamdaşları ifadelerimizi çeşitlendirmemizi sağlar. Ancak pasak sözcüğü anlamdaş kelimeler yönünden çok fazla zengin bir kelime değildir. Bu sözcük ile aynı anlamı taşıyan yalnızca bir kelime mevcuttur. Pasağın eş anlamlısı olarak kullanılan o kelime "kir" kelimesidir.

Kir kelimesi sıklıkla herhangi bir şeyin üzerinde toplanan pislik tabakasını ifade etmek kullanılır. Ayrıca mecaz olarak utanç duyulan hadiseleri ifade ederken de bu kelimeden faydalanılmaktadır. Kir kelimesi pasak sözcüğü yerine cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmamaktadır. Pasak ve eş anlamlısı olan kir sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazışmalarda isim hâliyle kullanılmaktadır.

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Pasağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı epey yaygındır. Bu sözcükler birbirleri yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Pasak kelimesinin eş anlamı olan sözcük kir sözcüğüdür. Kir sözcüğünün kullanımı pasağa göre daha fazladır. Pasak eş anlamlısı olan kir sözcüğüyle kurulan örnek cümleleri aşağıdaki listede görebilirsiniz.

  • Dün yıkadığım çamaşırlar aşırı kirliydi.
  • Çocuğun üzerinden adeta kir akıyordu.
  • Odasına girdiğimde her yer kir içindeydi.
  • Onu iş çıkışı gördüğümde yakası ve kravatı çok kirliydi.
  • Düşüp ağlayınca yüzünde çamur kirleriyle gözyaşları karışmıştı.
  • Eşyalar o kadar uzun zamandır buradaydı ki kirden nemlenmişlerdi.
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