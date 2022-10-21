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Metot eş anlamlısı nedir? Metot kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

21.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede çoğu dile nazaran daha fazla eş anlamlı kelimeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamdaş kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı ancak anlamları aynıdır. Bu anlamdaş kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanıldığında cümlenin anlamını bozmazlar. Türkçedeki bu anlamdaş kelimelerden bir tanesi de metottur. Peki, metot kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Metot eş anlamlısı nedir? Metot kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize zaman içerisinde pek çok farklı dilden sözcük girmiştir. Bu kelimelerden bir tanesi "metot"dur. Metot kelimesi Türkçeye, Fransızcadan eklenmiştir. Fransızcada "yöntem" anlamına gelen "méthode" kelimesinden alıntıdır. Fransızca bu kelimenin kaynağı da Eski Yunancadır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir. Metot kelimesi anlam olarak belirlenen bir hedefe varmak, istenen noktaya varmak için tercih edilen yol, yöntem demektir. Metot kelimesi ile ilgili birkaç örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bırak sana bu işin metodunu ben öğreteyim.
  • Metoda uygun yapmazsan boşa kürek çekmeye devam edersin.
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Metot kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçedeki eş anlamlı kelimelerden bir tanesi de metottur. Metot eş anlamlısı olan kelimeleri metot yerine kullandığımızda cümlenin anlamını bozmazlar. Metot kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Usul
  • Yöntem
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Metodun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde birbirleri yerine kullanmamızda sakınca yoktur. Bu şekilde birbirleri yerine kullandığımızda bir anlam bozulmasına sebep olmazlar. Bu anlamdaş kelime içerisinde kullanmak kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlar. Metodun eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleleri inceleyerek kullanım şekillerini daha iyi anlayabiliriz. Metot eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Sen gerçekten yöntem bilmez adamın tekisin.
  • Tam on üç yıldır bu meslekteydi ama hâlen işin usulünü öğrenememişti.
  • Çok katı bir öğretmendi, işini eski usul yapardı.
  • Bırak da sana midye yemenin en doğru yöntemini göstereyim.
  • O her zaman işleri halletmek için en kolay yöntemi seçer.
  • Patatesleri usulüne uygun soyamadığı için yarısını heba etmişti.
  • O ressamın yöntemlerine hastayım.
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