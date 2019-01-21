Sınıfta yaşanan öğretmen şiddeti kamerada

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir meslek eğitim okulunda 17 Ocak günü kaydedildiği belirtilen görüntü ülkede büyük tepki topladı. Beden eğitimi öğretmeni tarafından sınıfa geç geldiği için azarlanan ve öğretmenin şiddetine maruz kalan öğrencinin bu görüntüleri sınıfta gizlice çekildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi yumruklayan ve tekmeleyen öğretmenin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Öğretmenin daha önce de benzer şekilde şiddet uyguladığı verilen bilgiler arasında yer aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel basında çıkan haberlerde polis makamlarının soruşturmaya başladığı bildirildi. Öğrencinin durumu hakkında bir detay verilmezken soruşturma bitinceye kadar öğretmenin açığa alındığı bilgisi verildi.



