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Sınıfta yaşanan öğretmen şiddeti kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kazakistan'da bulunan bir meslek eğitim okulunda gizlice çekilen görüntüler sınıfta öğretmen şiddetinin ortaya çıkmasını sağladı. Öğrenci derse geç geldiği için öğretmeni tarafından fiziki şiddet uygulandığı öne sürülen öğrencinin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca soruşturma açıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir meslek eğitim okulunda 17 Ocak günü kaydedildiği belirtilen görüntü ülkede büyük tepki topladı. Beden eğitimi öğretmeni tarafından sınıfa geç geldiği için azarlanan ve öğretmenin şiddetine maruz kalan öğrencinin bu görüntüleri sınıfta gizlice çekildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi yumruklayan ve tekmeleyen öğretmenin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Öğretmenin daha önce de benzer şekilde şiddet uyguladığı verilen bilgiler arasında yer aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel basında çıkan haberlerde polis makamlarının soruşturmaya başladığı bildirildi. Öğrencinin durumu hakkında bir detay verilmezken soruşturma bitinceye kadar öğretmenin açığa alındığı bilgisi verildi.

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