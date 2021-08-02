Sınırları aşan hayat tarzıyla lüksün tanımı olarak bilinen Kral 14. Louis’in banyo rutini herkesi şaşırttı

Fransa tarihindeki en önemli alanlara tanıklık eden Versay Sarayı’nın popüler olduğu zamanlar Kral 14. Louis dönemiydi. Ancak bu dönemde hijyen anlamında saray bir hayli kötü durumundaydı. Çünkü vebanın etkili olduğu yıllarda sıcak suyun hastalıkların yayılmasını sağladığı düşünülüyordu. Bu nedenle saray uzun zaman aralıklarıyla temizleniyordu.

Versay Sarayı gibi aslında Kral 14. Louis’te hasta olmaktan korktuğu için hayatı boyunca sadece 3 kez banyo yaptığı iddia ediliyor. Hatta tarihsel kayıtlarda bu banyoların adeta bir tören havasında geçtiği ifade ediliyor. Banyo sırasında kral eğlenceyi de ihmal etmiyordu. Banyo ritüellerinin dışında her sabah yıkanmasa da mutlaka alkole batırılmış bir bezle silindiği ve çamaşırlarını günde birkaç kez değiştirdiği söyleniyor.

14.Louis 1715 yılında 76 yaşındayken, bacak yaralanmasından sonra gelişen kangren nedeniyle öldü. 14. Louis, Fransız krallarının mezarlığı olan Saint-Denis'deki bazilikaya defnedildi. 100 yıl sonra devrimciler tarafından kalıntıları çıkarılıp dağıtıldı.



