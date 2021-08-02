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Sınırları aşan hayat tarzıyla lüksün tanımı olarak bilinen Kral 14. Louis’in banyo rutini herkesi şaşırttı

02.08.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1638 yılında doğan Louis, 4 yaşında tahta yükseldi ve diğer tüm hükümdarlardan daha uzun süre tahtta kaldı. ‘Güneş Kral’ olarak isimlendirilen 14. Louis, eski av köşkünü olan şatoyu Versay Sarayı’na çevirmesiyle ünlenmişti. Ancak Versay Sarayı’ndaki lüks yaşamına rağmen hayatı boyunca sadece üç kez banyo yapması onu tarihin en farklı kişilerinden biri haline getirdi.

Sınırları aşan hayat tarzıyla lüksün tanımı olarak bilinen Kral 14. Louis’in banyo rutini herkesi şaşırttı

Fransa tarihindeki en önemli alanlara tanıklık eden Versay Sarayı’nın popüler olduğu zamanlar Kral 14. Louis dönemiydi. Ancak bu dönemde hijyen anlamında saray bir hayli kötü durumundaydı. Çünkü vebanın etkili olduğu yıllarda sıcak suyun hastalıkların yayılmasını sağladığı düşünülüyordu. Bu nedenle saray uzun zaman aralıklarıyla temizleniyordu.

Versay Sarayı gibi aslında Kral 14. Louis’te hasta olmaktan korktuğu için hayatı boyunca sadece 3 kez banyo yaptığı iddia ediliyor. Hatta tarihsel kayıtlarda bu banyoların adeta bir tören havasında geçtiği ifade ediliyor. Banyo sırasında kral eğlenceyi de ihmal etmiyordu. Banyo ritüellerinin dışında her sabah yıkanmasa da mutlaka alkole batırılmış bir bezle silindiği ve çamaşırlarını günde birkaç kez değiştirdiği söyleniyor.

14.Louis 1715 yılında 76 yaşındayken, bacak yaralanmasından sonra gelişen kangren nedeniyle öldü. 14. Louis, Fransız krallarının mezarlığı olan Saint-Denis'deki bazilikaya defnedildi. 100 yıl sonra devrimciler tarafından kalıntıları çıkarılıp dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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