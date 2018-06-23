MAGAZİN

'Sinirlerim bozuktu, özür dilerim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Birce Akalay, Nişantaşı’ndaki Aşşk Kahve’de objektife takıldı.

'Sinirlerim bozuktu, özür dilerim'

Hararetli bir şekilde telefonla konuşan Akalay, görüntülendiğini fark edince el işaretiyle “Çekmeyin” dedi. Mekan çıkışında açıklama yapan oyuncu, “Arkadaşlar az önceki hareket için özür dilerim. Biraz sinirlerim bozuktu” diye konuştu.

5b2ce8e45379ff3188910d6e


PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
'Canım oğlum seninle gurur duyuyorum''Canım oğlum seninle gurur duyuyorum'
Zeynep tatilde!Zeynep tatilde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay nişantaşı

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerem'den iddialara yanıt

Kerem'den iddialara yanıt

Cihangir'de panik

Cihangir'de panik

'Canım oğlum seninle gurur duyuyorum'

'Canım oğlum seninle gurur duyuyorum'

Zeynep tatilde!

Zeynep tatilde!

Hakan Sabancı-Merve Boluğur çifti İstanbul'da

Hakan Sabancı-Merve Boluğur çifti İstanbul'da

İlişkiler üzerine kitap yazıyor

İlişkiler üzerine kitap yazıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.