'Sinirlerim bozuktu, özür dilerim'

Hararetli bir şekilde telefonla konuşan Akalay, görüntülendiğini fark edince el işaretiyle “Çekmeyin” dedi. Mekan çıkışında açıklama yapan oyuncu, “Arkadaşlar az önceki hareket için özür dilerim. Biraz sinirlerim bozuktu” diye konuştu.



