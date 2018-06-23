'Sinirlerim bozuktu, özür dilerim'

Hararetli bir \u015fekilde telefonla konu\u015fan Akalay, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011fini fark edince el i\u015faretiyle \u201c\u00c7ekmeyin\u201d dedi. Mekan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan oyuncu, \u201cArkada\u015flar az \u00f6nceki hareket i\u00e7in \u00f6z\u00fcr dilerim. Biraz sinirlerim bozuktu\u201d diye konu\u015ftu. \n\nPARTNERTitre\u015fimli kilot sosyal medyay\u0131 sallad\u0131!'Can\u0131m o\u011flum seninle gurur duyuyorum'Zeynep tatilde!
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