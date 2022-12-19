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Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi konusu ne, oyuncuları kimler?

19.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi bu akşam 2. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı dizi ilk bölümüyle büyük yankı uyandırdı. Peki, Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi konusu ne, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi bu akşam 2. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kaan Yıldırım ve Özge Gürel gibi isimlerin rol aldığı dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla izleyenleri ekrana kilitleyen dizi ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

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Türk ekonomisi; çeşitli sınavlardan geçmekte, metaverse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

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SİPAHİ OYUNCULARI KİMLER?

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda; Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.

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SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sipahi dizisinin ilk bölüm çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Berlin'de yapıldı. Tam dört haftada tamamlanan dizi için ekip büyük bir titizlikle çalıştı. Kamera arkasında 125 kişinin görev aldığı dizinin ön hazırlık çalışmaları dört ayda tamamlandı.

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