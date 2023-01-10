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  4. Siparişi teslim ettikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Genç kuryenin piyano performansı sosyal medyada gündem oldu

Siparişi teslim ettikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Genç kuryenin piyano performansı sosyal medyada gündem oldu

10.01.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir firmada kuryelik yaptığı öğrenilen gencin piyano performansı herkesi büyüledi. Mozart'ın 'Türk Marşı' bestesini ustalıkla çalan kurye, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Gencin videosu kısa sürede viral oldu. İşte gencin herkesi hayran bırakan piyano performansı...

Bir mağazada kaydedilen videoda, bir kuryenin piyano başında sergilediği performans sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Siparişi teslim ettikten sonra mağazadaki piyanonun başına geçmek isteyen genç, "Piyanoyu kullanabilir miyim?" dedikten sonra yeteneğini sergiledi.

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'TÜRK MARŞI'NI ÇALDI

Mozart'ın 'Türk Marşı' bestesini ustalıkla çalan genç kurye, dinleyenleri adeta büyüledi.

Gencin piyanoda sergilediği performans, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PİYANO PERFORMANSINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, gencin performansına şu yorumlarda bulundu:

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Piyano

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