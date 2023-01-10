Siparişi teslim ettikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Genç kuryenin piyano performansı sosyal medyada gündem oldu

Bir mağazada kaydedilen videoda, bir kuryenin piyano başında sergilediği performans sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Siparişi teslim ettikten sonra mağazadaki piyanonun başına geçmek isteyen genç, "Piyanoyu kullanabilir miyim?" dedikten sonra yeteneğini sergiledi.
Mozart'ın 'Türk Marşı' bestesini ustalıkla çalan genç kurye, dinleyenleri adeta büyüledi.
Gencin piyanoda sergilediği performans, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, gencin performansına şu yorumlarda bulundu: