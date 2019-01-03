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Sır cinayet iPhone’daki sağlık uygulaması sayesinde çözüldü

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DÜNYA  | 03.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşıyla birlikte olabilmek için karısını öldüren adamın gerçekleştirdiği cinayet, iPhone’daki sağlık uygulaması sayesinde çözüldü. İngiltere’de yaşanan akıllara durgunluk veren olayda katil koca, eve hırsız girmiş süsü vermeye çalışmış.

Sır cinayet iPhone’daki sağlık uygulaması sayesinde çözüldü

Hayatımızın her alanını daha da pratikleştirmeye çalışan uygulamalar, bu sefer bir cinayeti aydınlattı. Gün içerisindeki hareketlerimizi ve sağlık hedeflerimizi takip eden Apple’ın Health uygulaması, bu sefer bir cinayeti çözdü.

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37 yaşındaki Mitesh Patel, Avustralya'daki doktor erkek arkadaşıyla birlikte olmak için 34 yaşındaki eşi Jessica Patel’i kendi evlerinde canice boğarak öldürdükten sonra eve hırsız girdiği izlenimi yaratmaya çalıştı. Mitesh Patel cinayete soygun süsü verip karısının yaklaşık 14 milyon TL değerindeki yaşam sigortası parasını almak istedi. Ancak polisler adamın ve eşinin iPhone telefonlarında bulunan Health uygulamasını inceledikten sonra suçu işleyenin Mitesh Patel olduğuna karar verdi.

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Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs tarihinde yaşanan olayda Patel’in eşini plastik bir poşetle boğduğu ifade edildi. Bunun hemen ardından adamın eve hırsız girmiş izlenimi vermek için çabaladığı belirlendi. Polis olay yerine vardığında Jessica Patel’in cansız bedeni ve darmadağın olmuş bir evle karşılaştı.

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Guardian’ın haberine göre polisler Patel’in iPhone’undaki Health uygulamasında, karısı öldükten kısa bir süre sonra çok fazla hareket tespit etti. Evin içinde gerçekleştiği belirlenen bu hareketlerin, eve hırsız girdiği izlenimini yaratmak için gerçekleştiği düşünüldü. Kadının iPhone’unu inceleyen araştırmacılar, o telefondaki Health uygulamasında birkaç dakika boyunca hiç hareket kaydedilmediğini ve daha sonra 14 adım kaydedildiğini tespit etti. Araştırmacılar, Patel’in “Hırsız telefonu çalmış ama sonra düşürmüş” dediğini belirtiyor.

Patel, polisler verileri inceledikten sonra tutuklandı. Polisler ayrıca adamın olaydan kısa süre önce internet üzerinden, boğma tekniklerini araştırdığını belirledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen mahkemede Patel en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jürinin karara varması üç saatten az sürdü.


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iPhone Health cinayet Mitesh Patel Jessica Patel

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