HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sır oldu! En son Antalya'da görülen Azra 4 gündür kayıp

Sır oldu! En son Antalya'da görülen Azra 4 gündür kayıp

01.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyor. Polis, Haytaoğlu'nun bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Sır oldu! En son Antalya'da görülen Azra 4 gündür kayıp

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Screenshot_6

Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, konuyla ilgili somut bir gelişme ise yaşanmadı.

Sırra kadem bastı! Rus öğrenci İstanbul'da kaybolduSırra kadem bastı! Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mersin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Mersin'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Türkiye'den Yunanistan'a nota

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Dehşeti yaşadılar! Yangın bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

Dehşeti yaşadılar! Yangın bölgesinden çarpıcı fotoğraflar

Manavgat'tan acı haber! Yanan evde cansız bedenleri bulundu

Manavgat'tan acı haber! Yanan evde cansız bedenleri bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.