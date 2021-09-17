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Sırada Orta Doğu var! Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

17.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki Berkan Bilgiç, sokaklarda kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri satarak dünyayı dolaşıyor.

Sırada Orta Doğu var! Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

4 yıldır dünyayı dolaşan Bilgiç, 40 ülkeyi bileklik satarak turladı. Bilgiç, gittiği ülkelerde sokaklarda yattığını söyledi. Kendi yaptığı boncuklu bileklikleri satan Bilgiç, kazandığı parayı da başka ülkelere gidebilmek için harcıyor. 4 yılda 40 ülke dolaşan Bilgiç, gezi macerasına, otostop çekerek başladı ve Türkiye’de 53 şehri gezdikten sonra, tekrar otostop yoluyla Şırnak Habur Sınır Kapısından Irak’a geçti.

Şırnak Gabar Dağındaki Yukarı Dera Manastırını gezen Berkay Bilgiç, “4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul’dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak’ın Cizre ilçesindeyim. Cizre’nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum. 40’a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi. İsviçre Heidi köyleri kadar güzel bir yerdeyim. Buranın turizme açılmasını durumunda çok güzel olur. Türkiye’deki tüm doğa severleri, trekking yürüyüşçülerini geçekten buraya bekleriz. 40 ülkeyi otostop ile ve gittiğim köylerde çalışarak gezdim. Çektiğim doğa manzarası fotoğraflarını sattım. Yaptığım bileklikleri, küpeleri ve kolyeleri sokaklarda insanlara hikayemi anlatarak sattım. Bu sayede İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Bu şekilde seyahat etmeye devam ediyorum. Şimdi ise önümde Ortadoğu rotası var” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak İsviçre
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