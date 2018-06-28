Siren Ertan dua istemişti. Kötü haber!

6 haftalık hamile olan Siren Ertan, bebeğini kaybetti. Ertan dün 'minik bezelyem' dediği bebeğine mektup yazmış ve onun için dua istemişti...

Ertan kötü haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

"Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu. Evet dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar..

Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Sizi daha da çok üzecek bu ama yazdıklarınızdan anladım ki size de haber vermeliyim. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Tüm gün ofisimi de aramışsınız, dualar yazdırmışsınız. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Allah bizim için ettiğiniz duaları sizin iyiliğinize saysın inşallah..