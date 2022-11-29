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Şirin eş anlamlısı nedir? Şirinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller tarih boyunca birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de bu dillerden biridir. Kimi zaman kendi içerisinde yenilemeye ve köklü değişimlere giden Türkçe kimi zaman ise çeşitli diller ile alışverişte bulunarak sözcük dağarcığını geliştirmiştir. Ayrıca dilimiz kültürel, sosyolojik ve ekonomik gibi birçok alanda çeşitli milletler ile etkileşimde bulunmuştur. Şirin kelimesi de Farsçadan alıntılanmış ve günümüze ulaşmıştır. Peki, şirin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şirin eş anlamlısı nedir? Şirinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şirin kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsçadan alıntılanan şirin kelimesi, Farsçada "sütlü, sütsü, süt gibi, tatlı" anlamlarına gelen "şīrīn" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski dönemlerde tatlı anlamında kullanılan kelime zaman içerisinde farklı anlam karşılıkları da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre şirinin kelime anlamı şu şekildedir:

  • Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş

Şirin kelimesi sıfat olarak kullanılmasının yanı sıra çoğunlukla tatlı ve cana yakın insanlar için kullanılır. Şirin sözcüğüyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu şirin hâlleri bile beni etkilemeye yetti.
  • Şirin çocuk, annesine her istediğini yaptırıyordu.
  • Senin bu şirinliğin sayesinde yapamayacağın şey yok.
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Şirin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şirin kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Bu iki kelime ifadelerin içinde şirin yerine kullanılabilirler ve ifadelerin anlamını değiştirmeden cümlelerimizi çeşitlendirir. Şirin eş anlamlısı kelimeler:

  • Sevimli
  • Tatlı
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Şirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şirinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Sevimli tavırlarla beni kendine çekmeyi başardı.
  • Bu tatlı hâllerin bile beni etkilemeye yetmişti.
  • İçeride tatlı mı tatlı kedicikler bulunuyordu.
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