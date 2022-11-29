Şirin eş anlamlısı nedir? Şirinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şirin kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsçadan alıntılanan şirin kelimesi, Farsçada "sütlü, sütsü, süt gibi, tatlı" anlamlarına gelen "şīrīn" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski dönemlerde tatlı anlamında kullanılan kelime zaman içerisinde farklı anlam karşılıkları da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre şirinin kelime anlamı şu şekildedir:

Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş

Şirin kelimesi sıfat olarak kullanılmasının yanı sıra çoğunlukla tatlı ve cana yakın insanlar için kullanılır. Şirin sözcüğüyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu şirin hâlleri bile beni etkilemeye yetti.

Şirin çocuk, annesine her istediğini yaptırıyordu.

Senin bu şirinliğin sayesinde yapamayacağın şey yok.

Şirin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şirin kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Bu iki kelime ifadelerin içinde şirin yerine kullanılabilirler ve ifadelerin anlamını değiştirmeden cümlelerimizi çeşitlendirir. Şirin eş anlamlısı kelimeler:

Sevimli

Tatlı

Şirinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şirinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: