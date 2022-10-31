İyilik eş anlamlısı nedir? İyilik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İyilik kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde sözcüğün Eski Türkçeye dayandığı görülür. Eski Türkçe "fayda, faydalı, iyi" anlamına gelen "edgü" kelimesinden evrilmiştir. Türkçenin dönemlerinde görülen yapısal değişmeler sonucunda "edgü" kelimesi "iyi"ye evrilmiştir. İyilik kelimesi de "iyi" sözcüğüne "+lIk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre iyilik kelimesinin anlamları:

İyi olma durumu, salah.

Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet.

Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik.

Yarar veya elverişlilik, nimet.

İyilik kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Yapmış olduğun iyilik karşısında boş kalacağımı sanma.

İyilik eden insandan hiçbir zarar gelmez.

Nasılsın sorusuna iyilik sağlık cevabını verdi.

Bu iyiliğini asla unutmayacağım.

Ağaçta kalan kediyi kurtarıp iyilik yapmıştı.

Fazla iyilik yaptığından onu ciddiye almıyorlardı.

Her gördüğün insana iyilik yapmaktan vazgeçmelisin.

Bu iyilik karşısında utanmıştı.

İyilik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İyilik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde iyilik yerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz çünkü eş anlamlı kelimeler aynı ifadeyi karşılarlar. İyilik eş anlamlısı olan kelimeler:

İhsan

Nimet

Kerem

İnayet

İyiliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İyiliğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: