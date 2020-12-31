Sirkenizi evde yapıyorsanız buna ihtiyacınız olacak: İşte doğal mucize sirke anası

Artık çoğu insan doğal beslenirken ürünlerini ellerinden geldiğince evde yapmaya başlıyor. Balkonda ya da bahçesinde sebzesini meyvesini yetiştiriyor, yoğurdunu mayalıyor ekmeğini yapıyor. Hal böyle olunca birçok insan yiyeceklerin nasıl yapıldığını da araştırıyor. Binlerce insanın son zamanlarda yapılışını ve ne işe yaradığını merak ettiği şeylerden biri de sirke anası. Sirke anası aslında yüzyıllardır özellikle Anadolu'da yapılan ve bilinen bir şey. Bilmeyenler için hemen sirke anası nedir, bahsedelim. SİRKE ANASI NEDİR? Filtrelenmemiş sirke içtiyseniz, sirkenin bulanık görünmesine neden olabilecek bir filmin geliştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu film sirkenin annesi olarak bilinir ve bakteri fermantasyonunun sonucudur. Bazı insanlar bu maddeyi atar; ancak, "anne" çoğu kez sağlıklı gıda savunucuları tarafından en besleyici kısım olarak kabul edilir. Sirkenin anası, pastörize edilmemiş herhangi bir sirkede oluşabilir, ancak genellikle elma sirkesi ile ilişkilendirilir. İşte jel dokuda oluşan bu tabakaya sirke anası denir.

Doğal fermantasyon işlemi sonucunda sirke üzerinde kendiliğinden oluşan opak, jelimsi bir tabaka olan sirke anası, fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra bir kaba alınarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilir. Sirke yapmanın ve kendi sirke ananızı üretmenin en basit ve en ekonomik yolu, pastörize edilmemiş sirkeden bir sirke anası yetiştirmektir. Bunu yapmak, bir sirke fermantasyonunu sıfırdan yapmak için gereken aylar yerine birkaç hafta içinde başlatacaktır. Bunun anahtarı, mağazadan pastörize edilmemiş bir sirke satın almaktır. Bu sirke genellikle şişenin üzerinde anne sirke içerdiğini söyler, bu yüzden dikkat edilmesi gereken şey budur. Ama yine de 'ben kendim yapmak istiyorum' diyorsanız buyurun sirke anasının tarifi. SİRKE ANASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER VE YAPILIŞI Bir tane oluşturmak için bol sabra ve 5 malzemeye ihiyacınız var: Bulgur, nohut, doğal meyveler (elma olabilir), içme suyu ve organik olduğundan emin olduğunuz bal. Hangi meyveleri kullanıyorsanız mümkünse kabuklarını soymayın. Minik minik doğradıktan sonra cam bir kavanoza koyun.

Nohut, bulgur, bal ve suyu da meyvelerin üzerine ekleyin tahta ya da plastik kaşıkla karıştırın. Kavanozun ağzını temiz bir bez ya da ince bir tülbent koyun ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

20 gün boyunca kuru, karanlık ve serin bir alanda bekletin 2 gün arayla da karıştırın.

20 gün sonunda açtığınız kavanozda jel bir doku meydana gelmiş olacak. Bu sirke anası dediğimiz oluşum. Bu jel artık sirkelerinizin doğal mı doğal bir şekilde oluşmasını sağlayacak. SİRKE ANASININ SAKLANMASI Cam bir kavanoza alınarak üzeri sirke ile doldurulur. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılır ve serin bir ortamda nem geçirmeyen karanlık bir yerde muhafaza edilir. Diğer fermente gıdalar gibi, pastörize edilmemiş sirkeler de sağlıklı bakteriler içerir. sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bağırsak dostu bakteriler. Elma sirkesi hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi mide problemleri olanlar için rahatlama sağlayabilir. Bunun nedeni, mide asidini nötralize ederken, asetik asit zararlı bakterilerle savaşır. SİRKE ANASININ FAYDALARI Zengin Demir Kaynağı

Journal of the American College of Nutrition'ın Şubat 2015 sayısında çıkan bir araştırma, anne sirkenin biyoaktif bileşenlerini belirledi. Değerlendirmenin ardından yazarlar, sirke annesinin demir bakımından yüksek olduğunu keşfettiler. Vücudun kanda oksijen taşıyan protein hemoglobini oluşturması için demir gereklidir. Ek olarak, demir normal büyüme, gelişme ve hücresel işlevde rol oynar. İyi Fenolik Bileşik Kaynağı Bitkiler, fitokimyasallar olarak bilinen çok sayıda yararlı bileşik üretirler. Bunlar temel besinler olmasa da sağlıkta rol oynarlar. Sirkenin annesi, bu bileşiklerin iyi bir kaynağıdır. Sirkenin annesindeki fitokimyasallar fenolik asitler kategorisine girer ve diğer fitokimyasal bileşiklerle birlikte bu maddeler hastalıklara karşı koruma sağlar. Elma sirkesinin annesi ve nar sirkesinin annesindeki başlıca fenollerden biri, çay ve üzümde de bulunan bir madde olan gallik asittir. Prebiyotik yönünden zengin Victoria Rose'un "Elma Sirkesi" kitabına göre, sirkenin annesi prebiyotik adı verilen sindirilemeyen karbonhidratlar açısından zengindir. Prebiyotikler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakteriler için besin görevi görür. Prebiyotik yiyecekler yediğinizde, iyi bakteriler büyüyebilir ve gelişebilir. Probiyotikler zararlı bakterileri dışarıda bırakır ve dengeli bir dost bakteri popülasyonu sindirim sisteminizi sağlıklı tutar. Prebiyotikler, alerji ve gastrointestinal enfeksiyon riskini azaltır.

B vitaminleri içerir Rose, sirkenin annesinin iyi bir B vitamini kaynağı olduğunu yazıyor. B kompleks vitaminleri, vücudunuzun yediğiniz gıdalardan enerji üretebilmesi için birlikte çalışır. B vitaminleri ayrıca sinir sisteminizi sağlıklı tutar; Eksiklik, karıncalanma hissi hissettiğinizde periferik sinir sorunlarına neden olur. B vitaminlerinin bir diğer önemli rolü, vücudun oksijen ve besinleri dolaştırmak için kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olmaktır. Yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri diğer B vitamini kaynaklarıdır. Cildinizi ve tırnak sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir Elma sirkesi doğal antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde daha sağlıklı cilt ve tırnaklar için doğal bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Toner olarak uygulandığında, cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olabilir ve pürüzsüzleştiren ve yumuşatan bir peeling etkisi vardır. Ve sert, çatlamış topuklar veya hafif mantar tırnak enfeksiyonları için elma sirkesi genellikle ayak ıslatma olarak kullanılır.