Sirkenizi evde yapıyorsanız buna ihtiyacınız olacak: İşte doğal mucize sirke anası

Journal of the American College of Nutrition'ın Şubat 2015 sayısında çıkan bir araştırma, anne sirkenin biyoaktif bileşenlerini belirledi. Değerlendirmenin ardından yazarlar, sirke annesinin demir bakımından yüksek olduğunu keşfettiler. Vücudun kanda oksijen taşıyan protein hemoglobini oluşturması için demir gereklidir. Ek olarak, demir normal büyüme, gelişme ve hücresel işlevde rol oynar.

İyi Fenolik Bileşik Kaynağı

Bitkiler, fitokimyasallar olarak bilinen çok sayıda yararlı bileşik üretirler. Bunlar temel besinler olmasa da sağlıkta rol oynarlar. Sirkenin annesi, bu bileşiklerin iyi bir kaynağıdır. Sirkenin annesindeki fitokimyasallar fenolik asitler kategorisine girer ve diğer fitokimyasal bileşiklerle birlikte bu maddeler hastalıklara karşı koruma sağlar. Elma sirkesinin annesi ve nar sirkesinin annesindeki başlıca fenollerden biri, çay ve üzümde de bulunan bir madde olan gallik asittir.

Prebiyotik yönünden zengin

Victoria Rose'un "Elma Sirkesi" kitabına göre, sirkenin annesi prebiyotik adı verilen sindirilemeyen karbonhidratlar açısından zengindir. Prebiyotikler, bağırsaklarda yaşayan faydalı bakteriler için besin görevi görür. Prebiyotik yiyecekler yediğinizde, iyi bakteriler büyüyebilir ve gelişebilir. Probiyotikler zararlı bakterileri dışarıda bırakır ve dengeli bir dost bakteri popülasyonu sindirim sisteminizi sağlıklı tutar. Prebiyotikler, alerji ve gastrointestinal enfeksiyon riskini azaltır.