Sirkte facia! Karısı parmaklarının arasından kayıp metrelerce yüksekten düştü

Rusya’da bir sirkte performans sergileyen bir çift seyircilerinin gözünün önünde korkunç bir an yaşadı. Eşiyle birlikte 5 metre yüksekte trapez performansı sergileyen Tatyana, riskli bir hareket denerken sirk çemberine çarptı ve dengesini kaybettiği için eşinin elini yakalayamadı. O anlara şahit olan seyircilerin gözünün önünde Tatyana metrelerce yüksekten düştü.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Karısı Tatyana’nın metrelerce yüksekten düşme anını Sergey derin bir sessizlik içinde izledi. Ardından bulduğu yerden inerek karısının yardımına koşan Sergey onu kucağına alıp alandan dışarı taşıdı. Bu sırada Tatyana’ın bilincinin açık olduğu görüldü. Tatyana kocasının kucağında hastaneye götürülürken seyirciler onu alkışlamayı seçti. Düştükten kısa bir süre sonra MRI taramasından geçirilen Tatyana'nın bileğinin kırıldığı anlaşıldı.

GÖSTERİLERE GERİ DÖNECEK

Tatyana ve eşi Sergey “Alev” adını verdikleri trapez gösterilerini güvenlik ipleri kullanmamak için 2 yıllık ciddi bir çalışmanın sonucunda sahneye koymayı başardı. Büyük bir risk taşıyan gösterilerinin perde arkasında yaşadıklarını sosyal medya paylaşan ikili provalar sırasında vücutlarında çok fazla morluk, kızarıklık ve yara izi olduğunu gösterdi.

Moskova Devlet Sirki'nin genel müdürü Edgard Zapashny, Tatyana'nın tehlikeli bir hareketi sırasında 5 metre yüksekten düştüğünü doğruladı. Genel müdür Zapanshny, Tatyana'nın bilincinin ve genel sağlığının yerinde olduğu, bileği iyileştikten sonra gösterilerine döneceği açıklandı.



