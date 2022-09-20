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  4. Sirkte facia! Karısı parmaklarının arasından kayıp metrelerce yüksekten düştü

Sirkte facia! Karısı parmaklarının arasından kayıp metrelerce yüksekten düştü

20.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir sirkte performans gösteren sanatçı Tatyana Zolotukhina seyircilerin gözünün önünde korkunç bir kaza yaşadı. Yardımcı sanatçı olan eşi Sergey ile birlikte 5 metrelik yükseklikteki trapezde performans sergileyen Tatyana Zolotukhina kocasının ellerini tutamayınca metrelerce yüksekten düştü. Tatyana Zolotukhina’in bilincinin ve genel sağlığının yerinde olduğu belirtilirken korkunç kazada kadının ayak bileğini kırdığı ifade edildi.

Rusya’da bir sirkte performans sergileyen bir çift seyircilerinin gözünün önünde korkunç bir an yaşadı. Eşiyle birlikte 5 metre yüksekte trapez performansı sergileyen Tatyana, riskli bir hareket denerken sirk çemberine çarptı ve dengesini kaybettiği için eşinin elini yakalayamadı. O anlara şahit olan seyircilerin gözünün önünde Tatyana metrelerce yüksekten düştü.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

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Karısı Tatyana’nın metrelerce yüksekten düşme anını Sergey derin bir sessizlik içinde izledi. Ardından bulduğu yerden inerek karısının yardımına koşan Sergey onu kucağına alıp alandan dışarı taşıdı. Bu sırada Tatyana’ın bilincinin açık olduğu görüldü. Tatyana kocasının kucağında hastaneye götürülürken seyirciler onu alkışlamayı seçti. Düştükten kısa bir süre sonra MRI taramasından geçirilen Tatyana'nın bileğinin kırıldığı anlaşıldı.

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GÖSTERİLERE GERİ DÖNECEK

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Tatyana ve eşi Sergey “Alev” adını verdikleri trapez gösterilerini güvenlik ipleri kullanmamak için 2 yıllık ciddi bir çalışmanın sonucunda sahneye koymayı başardı. Büyük bir risk taşıyan gösterilerinin perde arkasında yaşadıklarını sosyal medya paylaşan ikili provalar sırasında vücutlarında çok fazla morluk, kızarıklık ve yara izi olduğunu gösterdi.

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Moskova Devlet Sirki'nin genel müdürü Edgard Zapashny, Tatyana'nın tehlikeli bir hareketi sırasında 5 metre yüksekten düştüğünü doğruladı. Genel müdür Zapanshny, Tatyana'nın bilincinin ve genel sağlığının yerinde olduğu, bileği iyileştikten sonra gösterilerine döneceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya sirk
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