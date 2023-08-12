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Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi! Setlere geri dönüyor

12.08.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile, Kalk Gidelim gibi başarılı dizilerde rol alan Ufuk Özkan, siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Hastanedeki tedavisi olumlu sonuçlanan ve taburcu edilen oyuncudan müjdeli haber geldi. Ufuk Özkan setlere geri dönüyor.

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti. Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını dile getirmişti. Ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi.

Özkan sağlık durumu hakkında; “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ufuk Özkan, setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu Fabrika Yapım imzalı “Benim Güzel Ailem” dizisiyle anlaşma yaptı. Özkan, ailenin dayısı Adnan Gözüaçık rolünü canlandıracak. Başarılı oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan‘ın yaptığı dizinin 8. bölümünde kadroya dahil olacak.


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Ufuk Özkan Oyuncu

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